В Лос-Анджелесе скончался основатель Playboy, миллионер Хью Хефнер. Его журнал, созданный в начале 1950-х годов, стал культурным феноменом и одним из самых узнаваемых брендов США. Одни обвиняли его владельца в объективации женщин (он и сам называл их «объектами»), другие признавали его роль в сексуальной революции.

Бренд

Издание начиналось как его личный проект. До этого Хефнер работал карикатуристом в журнале Esquire. В 1952 году он попросил прибавку к зарплате ($5). Получив отказ, решил начать собственный бизнес. Он одолжил денег (в том числе у матери) и нашел фото малоизвестной модели для первого номера (ею оказалась Мэрилин Монро).

Журнал с обнаженными моделями и статьями о стиле жизни оказался успешным. Уже в начале 1960-х годов он расходился миллионными тиражами. Успех, как отмечала эксперт в области брендинга Сьюзан Ганелиус, приносили не только фото. «Это было обещание особого образа жизни, – поясняла она. – Стиля, к которому стремились многие мужчины в 1950-е годы. Это значило быть образованным, окруженным культурными людьми и красивыми женщинами».

Бренд поддерживала сеть ночных клубов Playboy. Его личным воплощением был и сам Хефнер, который жил в особняке в окружении моделей (хотя, по рассказам моделей, созданный для публики образ лишь частично соответствовал реальности, некоторые нелицеприятно отзывались как о самом особняке, так и о личной жизни его владельца). Однако постепенно Playboy перестал быть законодателем моды, империя стала терять позиции – ее телевизионный бизнес был продан, особняк также продали (хотя новый владелец и позволил Хефнеру там жить). По данным на 2016 год, потери его компании в США составляли около $6 млн в год.

«Playboy сегодня уже не считается нормальным источником информации о сексе, – рассуждал основатель Hustler Ларри Флинт. – Никто уже не называет себя плейбоем. Этот образ уже не существует». И дело не только в упадке бумажных изданий и распространении порно в интернете. Журнал, как считает Сьюзан Ганелиус, стал соперничать с другими изданиями (тем же Hustler) и отходить от изначальной модели бренда, что также повлияло на сокращение аудитории.

Активизм

Хефнер известен не только как издатель. Он открыто выступал против расовой дискриминации. В 1959 году он организовал джазовый фестиваль в Чикаго, где выступали чернокожие музыканты – включая Майлса Дэвиса и Диззи Гилеспи. Сборы от него отдали Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

Позднее, на других фестивалях, чернокожие и белые музыканты играли вместе – хотя в США в то время в некоторых местах еще сохранялась сегрегация. В 1962 году журнал опубликовал интервью с Майлсом Девисом, в котором обсуждались и расовые предрассудки. Позднее – интервью с Мартином Лютером Кингом.

В клубах Playboy также был открыт доступ для чернокожих – как музыкантов, так и гостей. Когда Хефнер узнал, что некоторые заведения, открытые по франшизе, отказываются пускать чернокожих, он выкупил их, настояв на том, что правила распространяются на всех. «Наши клубы были первыми – если иметь в виду мейнстрим – где выступали чернокожие комики, – рассказывал он. – Даже в Лас-Вегасе их пускали на сцену, но проходить через казино не разрешали, им пришлось ходить через задний вход».

Политика согласовывалась с интересами бизнеса – по данным на начало 1960-х годов, Playboy был одним из самых популярных журналов для чернокожих американцев. Хотя их доля в его аудитории была и не столь велика – около 10%.

При этом Playboy опубликовал интервью и с лидером Американской нацистской партии Джорджем Роквеллом. С ним общался чернокожий журналист Алекс Хейли. «Меня и раньше называли н***м. А сейчас мне за это хорошо заплатили, – вспоминал он позднее начало беседы с нацистом. – Так что давай, расскажи, за что ты нас ненавидишь».

Playboy также проводил кампании в поддержку права на аборт (еще до решения Верховного суда начала 1970-х годов, которое признало это право). Фонд, созданный Хефнером, финансировал Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU).

Вьетнам

Журнал стал одним из символов Вьетнамской войны. У американских солдат он пользовался такой популярностью, что, как вспоминал один из бывших офицеров, когда номер поступал в продажу, то его разбирали за несколько часов. Многие получали его по почте от друзей. Некоторые американцы даже по собственной инициативе покупали журнал и посылали его малознакомым солдатам во Вьетнам.

Playboy был популярен не только из-за фото – разворотов, которыми солдаты украшали свои казармы. Изначальная идея бренда – продвижение стиля жизни – также пользовалась спросом, напоминая солдатам о мирной жизни в США. Журнал также публиковал их письма и жалобы, касающиеся службы. «Раньше если солдат сталкивался с несправедливостью, он мог пожаловаться инспектору или священнику. А теперь можно написать и Playboy тоже», – рассказывал один из солдат.

В целом он помогал поддерживать мораль. Это было важно, поскольку, в отличие от Второй мировой войны, необходимость операции во Вьетнаме вызывала большие сомнения – в том числе и у солдат, многие из которых попали туда по призыву. «Playboy заслуживает благодарности, – говорил позднее один из офицеров. – Он внес большой вклад в поддержание морали среди морских пехотинцев. Нового номера ждали даже больше, чем писем из дома».

Журнал был настолько популярен, что некоторые подразделения даже называли себя в его честь. Его логотип – фигуру кролика – наносили на самолеты и танки.

Позиция журнала по отношению к самой войне была неоднозначной. В редакционных материалах ее сдержанно критиковали, отмечая ее нецелесообразность. Однако при этом журнал расхваливал солдат за храбрость, заявляя, что они представляют «лучшую часть американского общества». Критики обвиняли Хефнера в лицемерии. А военное руководство считало журнал достаточно важным для морали, чтобы способствовать его распространению.