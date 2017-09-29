Полиция задержала основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в подъезде его дома. Об этом он сообщил в инстаграме.

https://www.instagram.com/p/BZnaKzonevw/

По словам политика, его везут в ОВД «Даниловский». Причины задержания не называются.

Позднее в МВД заявили, что Навальный задержан за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщает «Интерфакс».

29 сентября Навальный собирался выступить на согласованном митинге в Нижнем Новгороде, на площади Маркина. За день до проведения мероприятия политику сообщили, что в этом месте пройдет спортивный фестиваль, который закончится прямо перед началом акции.

Утром 29 сентября на площади Маркина демонтировали сцену и звукоусиление. Руководитель избирательной кампании Навального Леонид Волков написал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению митинга (статья 149 УК РФ).

https://twitter.com/leonidvolkov/status/913664949133725696

Помимо этого, полиция задержала координатора штаба Навального Ольгу Гусеву и руководителя юридического отдела ФБК Ивана Жданова. Полицейские утверждали, что они задержаны по несанкционированному мероприятию. Позднее Гусеву и Жданова отпустили.