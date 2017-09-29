В Симферополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали военнослужащего Дмитрия Долгополова и его знакомую Анну Сухоносову. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

По версии ведомства, они передавали спецслужбам Украины «сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», которые относятся к государственной тайне. В ФСБ подчеркнули, что Долгополов – действующий военный, его подразделение дислоцировано в Крыму.

В отношении россиян возбудили уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ).

Позднее стало известно, что Долгополов на допросе признался в передаче секретной информации главному управлению разведки Минобороны Украины. Видеозапись допроса есть в распоряжении «Интерфакса».