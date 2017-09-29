Основатель SpaceX Илон Маск представил проект новой ракетной системы, которая позволит доставлять людей на Марс. Он предложил также использовать ее для полетов в любую точку Земли.

https://www.youtube.com/watch?v=zqE-ultsWt0&feature=youtu.be

В презентации Маска говорится, что такой полет будет занимать не более часа. Так, полет из Нью-Йорка в Шанхай займет всего 39 минут. При этом цена на билет будет равна стоимости билета экономического класса обычного самолета. В ролике также показаны маршруты из Гонконга в Сингапур за 22 минуты, из Лондона в Дубай или Нью-Йорк за 29 минут и из Лос-Анджелеса в Торонто за 24 минуты.

Система Маска основана на новой ракете BFR (Big Falcon Rocket). По его словам, корабль сможет перевозить от 80 до 200 человек за поездку. Маск подчеркнул, что стоить новая ракета-носитель будет гораздо дешевле других проектов, ее можно будет использовать повторно.

https://twitter.com/SpaceX/status/913634039545847808

BFR также сможет доставлять корабли на Международную космическую станцию и на Луну. По словам Маска, он собирается начать строительство новой системы в ближайшие шесть-девять месяцев. Основатель SpaceX отметил, что хочет начать доставку людей на Марс к 2024 году.