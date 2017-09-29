Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения на редакцию «Ленты.ру». Об говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что «неизвестный разбил стекло первого этажа, офисного помещения расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д.9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся». Название издания не указывается, однако адрес совпадает с адресом редакции «Ленты.ру».

Нападение произошло около 2:00 ночи 29 сентября. Преступники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, «в том числе свастикой и солнечным крестом», рассказали в издании. В результате инцидента никто не пострадал, охрана потушила возгорание самостоятельно.

Заметка дополняется.