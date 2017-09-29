Мобильный оператор МТС с 29 сентября приостанавливает работу в Туркмении. Об этом сообщает «Интерфакс».
В компании пояснили, что такие меры связаны с решением местного оператора «Туркментелеком» отключить компанию от международных и междугородних сетей связи. Сейчас МТС ведет переговоры с туркменскими регуляторами, чтобы получить разрешение на использование частот и других необходимых ресурсов.
Лицензия МТС действует до 26 июля 2018 года. Контракт о предоставлении мобильных услуг с местным Министерством связи истек в сентябре 2017 года.
В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание в стране нового оператора «Ай Назар» вместо «МТС-Туркменистан». Источники издания утверждали, что Туркменистан не продлит лицензию на деятельность российского оператора.
По официальным данным МТС, в 2015 году количество абонентов оператора в Туркмении составляло 1,6 млн человек.
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