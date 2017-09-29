Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи запретила все формы размещения токенов в стране. Об этом сообщает CNBC.

Финансовый регулятор заявил, что необходимо жестко контролировать торговые операции с криптовалютами. Как подчеркнули в комиссии, привлечение средств через ICO увеличивает риск финансовых мошенничеств.

В отношении всех финансовых учреждений и лиц, которые продолжат участвовать в выпуске новых криптовалют, будут применяться штрафы, добавил регулятор. Размер штрафов не уточняется.

В начале сентября Центробанк Китая запретил проводить ICO (аналог IPO для криптовалют), заявив, что это способ незаконного привлечения финансирования. Затем власти страны добились закрытия крупнейших площадок для торгов криптовалютой – BTCC и ViaBTC. Это привело к падению курса биткоина ниже $3 тысяч, хотя в начале сентября он впервые превысил отметку в $5 тысяч.

Благодаря притоку китайских трейдеров Япония стала крупнейшим рынком биткоина. По данным CryptoCompare, на нее приходится почти половина (47,7%) торгов это криптовалютой.