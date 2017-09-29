Гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении средств пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аналогичное обвинение предъявили главному бухгалтеру компании Екатерине Пантелеевой. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, «ВИМ-Авиа» продолжала продавать авиабилеты, несмотря на то что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

По данным ассоциации туроператоров «Турпомощь», по состоянию на 29 сентября за границей остаются почти 27 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа», большинство из них находятся в Турции. Ранее в Росавиации заявили, что к перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» могут подключиться авиакомпании «Аэрофлот», S7 и правительственный специальный летный отряд «Россия».

Кочнева и Пантелееву задержали 28 сентября. Ранее ТАСС и «Коммерсантъ» писали, что Кочнев проходит свидетелем по делу о мошенничестве в «ВИМ-Авиа».

Владелец компании Рашид Мурсекаев вместе с семьей покинул Россию, его местонахождение неизвестно. В СК отмечали, что будут добиваться заочного ареста Мурсекаева; его хотят объявить в международный розыск.

Самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Общую кредиторскую задолженность компании оценили в 7 млрд рублей.