За последний месяц мир пережил несколько разрушительных ураганов. «Ирма» стал самым продолжительным ураганом 5 категории, к которой относят самые мощные тропические циклоны. Он сформировался в континентальной Африке в конце августа и за две недели достиг Флориды. Только США «Ирма» нанесла ущерб в $100 млрд. За несколько дней до этого Техас пережил ураган «Харви» – погибло около сотни человек, ущерб оценивается в $180 млрд. Третий мощный ураган последнего времени, «Мария», обесточил большую часть Пуэрто-Рико (местные власти назвали его последствия гуманитарной катастрофой) и разрушил или повредил 90% зданий на острове Доминика.

Ученые предупреждают, что глобальные изменения климата приведут к еще более разрушительным и частым ураганам. Есть ли способы их остановить?

Надежный способ нейтрализовать ураган пока не найден. Проблемой становятся высокие энергозатраты и сложность климатической системы, на которую необходимо влиять. Тем не менее ученые продолжают поиски решения. Vox объясняет, какие способы уменьшить мощность урагана даже не стоит пробовать и какие остаются перспективными. К последним можно отнести охлаждение морской воды с помощью гигантских насосов и увеличение отражающей способности облаков с помощью аэрозоли.