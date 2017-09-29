Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Владимира Толоконского. Об этом говорится на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Усса. В указе говорится, что Толоконский уходит «по собственному желанию». Он руководил регионом с 2014 года.

Усс баллотировался на выборах губернатора Красноярского края в 2002 году, но во втором туре проиграл Александру Хлопонину, набрав 42% голосов. Выступает членом Совета по внешней и оборонной политике, в 2012 году возглавил отделение Ассоциации юристов России по СФО.

Об отставке Толоконского стало известно 27 сентября. В тот же день со своего поста ушел глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. с 25 сентября Путин отправил в отставку пять губернаторов. Помимо Толоконского и Абдулатипова, своих постов лишились, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев и самарский губернатор Николай Меркушкин.

Заметка дополняется.