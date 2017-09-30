Часто приходится слышать: Россия – постиндустриальное общество. Однако каждый раз в этом утверждении чувствуется какой-то подвох.

Допустим, существует страна, где некоторое время назад располагалась масштабная и разнообразная индустрия. Однако, в условиях глобальной конкуренции, компании в этой стране были вынуждены переместить свои сборочные подразделения в экономики с дешевой рабочей силой. В результате часть национального рабочего класса оказалась в проигрыше, лишившись работы или, по крайней мере, потеряв шансы на рост доходов. С другой стороны, эти компании заметно усилили свои интеллектуальные подразделения, выполняющие ключевые сложные задачи – разработку технических устройств, агрегатов, новых услуг. Часть детей из рабочих семей, воспользовавшись национальной системой образования, смогли подняться по социальной лестнице, став инженерами, менеджерами, юристами, архитекторами. Другая часть семей рабочих, увы, так и не смогли себя найти в новых условиях – дети, как и их потерявшие работу в индустрии отцы, в основном могут заниматься простым ручным трудом и перебиваются временными заработками. Их поддерживает социальная система, и поэтому они более или менее терпят свое положение. А если социальная система их не поддерживает, то они голосуют за популистов, обещающих сделать их страну снова великой и вернуть им утраченный ранее более высокий социальный статус.