Во время ночных стрельб на полигоне в Амурской области военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате три человека погибли, в том числе один офицер. Еще двое получили ранения. Стрелявший скрылся с оружием.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего», – заявили в Минобороны.

На место происшествия выехала комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Заметка дополняется.