Авиакомпанию «ВИМ-авиа» возглавил Александр Бурдин, который в 2015–2017 годах был генеральным директором «Трансаэро». Об этом сообщил представитель компании.

По данным источника «Ведомостей», такое решение приняли Радиш и Светалана Мурсекаева – собственники «ВИМ-авиа», которые сейчас находятся за границей.

В сообщении «ВИМ-авиа» сказано, что Бурдин пришел со своей командой, которая уже начала анализ финансового состояния авиаперевозчика и согласование погашения его долгов. «Новое руководство компании сотрудничает с правоохранительными органами РФ», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что теперь уже бывшему главе «ВИМ-авиа» Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении средств пассажиров. СК попросил отправить его под домашний арест.

Александр Бурдин возглавлял «Трансаэро» в 2015–2017 годах, когда компания уже не работала. «Ведомости» отмечают, что ему удалось погасить 4,1 млрд рублей долгов по зарплате пере бывшими сотрудниками, закончить инвентаризацию основных средств и собрать имущество авиакомпании для обеспечения выплат кредиторам. Покинул «Трансаэро» он в сентябре, когда в компании было введено конкурсное производство.