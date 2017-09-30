Военного, открывшего огонь по сослуживцам в Амурской области, убили при задержании. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Он оказал сопротивление при задержании, сказано в сообщении.

Источники агентства также назвали имя военного. Им оказался 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов. В список военной части его зачислили 21 сентября.

Накануне Абдулахадов открыл огонь во время ночных стрельб на полигоне по ожидавшим своей очереди военным. Погибли офицер и двое военных, еще двое получили ранения. С полигона он сбежал с оружием.