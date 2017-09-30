За неделю в Азербайджане задержали более 50 гомосексуалов и трансгендеров. Об этом New York Times рассказали адвокаты и правозащитники.

Задержанных подозревают в занятиях проституцией, однако правозащитник утверждают, что большинство задержанных не имеют к ней отношения. По адвокатов словам, гомосексуалов пытали электрошоком, а часть из них обрита наголо.

Адвокаты утверждают, что гомосексуалов задерживали дома или на работе. Других задерживали по фотографиям, которые они использовали в приложениях для знакомства. В полиции их принуждали выдать своих знакомых-представителей ЛГБТ. Задержанных арестовали на сроки до 30 суток.

Азербайджан в 2017 году признали худшей в Европе страной для жизни гомосексуалов. Россия заняла предпоследнюю строчку.