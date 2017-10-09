Губернатор Омской области Виктор Назаров ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Назаров покинул свой пост «по собственному желанию». Временно исполнять обязанности главы региона будет депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Как рассказывал ранее источник РБК, «в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе».

Назарова назначили главой Омской области в 2012 году, спустя три года на выборах он набрал 60% голосов избирателей.

Бурков с 1994 по 2007 год был депутатом в парламенте Свердловской области, затем представлял регион в Госдуме. В 1999 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области, где занял второе место.

@widget type=post-embed id=86670

Это уже девятая отставка за две недели. Ранее Путин уволил губернаторов Новосибирской области, Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской и Орловской областей, а также главу Дагестана.

РБК анонсировало отставку десяти российских губернаторов. По данным «Ведомостей», в течение осени свои посты потеряют, как минимум, пять российских губернаторов.

Заметка дополняется.