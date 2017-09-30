Жители Каталонии провели ночь с 29 сентября на 30 сентября в школах, где 1 октября пройдет референдум о независимости региона. Об этом сообщает AP.

Активисты таким образом намерены помешать полиции ограничить доступ местам, где планируется провести голосование. На 30 сентября в школах запланированы йога, показы фильмов и пикники.

Испанским полицейским приказано к утру 1 октября освободить от активистов помещения, где планируется референдум. При этом им рекомендовали не применять силу к жителям Каталонии.

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Ранее 30 сентября члены Гражданской гвардии Испании посетили Центр телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI) Каталонии. Рейд провели, чтобы остановить работу программного обеспечения, которое власти Каталонии были намерены использовать на референдуме. Как рассказала CNN директор по международным связям правительства Каталонии Джоан Мария Пике, у властей региона есть альтернативное программное обеспечение.

Власти Испании называет референдум незаконным, а Верховный суд страны запретил его проведение. Тем не менее в регионе планируется открыть 2315 мест для голосования, которое пройдет 1 октября.