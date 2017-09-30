По делу о принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» предъявлено объявление лидеру общественной организации. Об этом сказано на сайте МВД.

Как уточнил источник «Интерфакса», речь идет о лидере «Христианского государства» Александре Калинине. Обвинение предъявили по статье 179 УК РФ (принуждение к совершение сделки или отказу от нее).

Заметка дополняется.