Международная федерация по тяжелой атлетике (IWF) отстранила на год от соревнований Федерацию тяжелой атлетики России. Об этом сказано на сайте организации.

Сборная России, таким образом, не примет участия в Чемпионате мира. Такое решение Международная федерация приняла из-за того, что, при перепроверке допинг-проб спортсменов с Олимпиад 2008 и 2012 годов, обнаружила более трех положительных результатов.

Аналогичную меру приняли в отношении спортсменов из Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

Чемпионат мира пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США.

Летом 2016 года IWF на фоне допинг-скандала приняла решение отстранить сборную России по тяжелой атлетике от участия в Олимпиаде на.