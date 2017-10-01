Из аукционного дома в городе Сен-Жермен-ан-Ле во Франции украли картину Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой блондинки». Об этом сообщает La Monde.
Картину планировали выставить на торги 1 октября. Ее оценили примерно в €25 – €30 тысяч.
Как пишет издание, картину просто сняли со стены и вынесли из здания.
Пьера Огуста Ренуара относят к импрессионистам. В 2002 году его картину «Бал в Мулен де ла Галетт» продали за $78,1 млн.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru