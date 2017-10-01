В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости региона от Испании. Об этом пишет El Pais.

Гражданская гвардия Испании прибыла к участкам для голосования, чтобы остановить референдум.

https://twitter.com/alfcongostrina/status/914388316748992512?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fccaa%2F2017%2F10%2F01%2Fcatalunya%2F1506834626_356746.html

В твиттере также опубликовали фотографию, на которой видно, как полицейские изымают урны для голосования. Тем не менее, на некоторых участках началось голосование, пишет Reuters.

Референдум продлится до 20:00 (21:00 мск). Участникам предложат ответить на следующий вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?» Власти Испании и Верховный суд признали референдум незаконным.

Организаторы планировали открыть 2315 участков для голосования, однако накануне испанские власти отчитались о закрытии 1,3 тысячи участков для голосования. Жители региона провели две ночи перед референдумом в школах, где пройдет голосование. Своими действиями они намерены были помешать полиции опечатать участки.