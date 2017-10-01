Американский актер и футболист О. Джей Симпсон вышел на свободу, передает Reuters.

Его освободили условно-досрочно. Комиссия одобрила это решение в июле.

«За девять лет, проведенных в тюрьме, я понял, что я хороший человек», – заявил Симпсон, добавив, что «сделал бы все, чтобы это [преступление] никогда не случилось».

В сентябре 2007 года Симпсон вместе с друзьями ворвался к коллекционеру спортивных трофеев и, угрожая оружием, отобрал принадлежащие ему кубки. Спустя год его признали виновным в вооруженном ограблении и похищении людей, приговорив к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

В 1994 году бывшая жена футболиста и ее любовник были убиты у себя дома. Обвиняемым по делу проходил О. Джей Симпсон, однако его признали невиновным.