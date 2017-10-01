В отношении руководства тренингового центра «Зеора» возбудили уголовное дело. Их подозревают в проведении тренингов личностного роста с применением техник, способных причинить вред психическому здоровью клиентов. Об этом сообщает источники «Интерфакса» и ТАСС.

Дело завели по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). У фигурантов дела 1 октября прошли обыски.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что в 2014 году клиентка центра совершила самоубийство. По версии следствия, оно может быть связано с тренингом.

На сайте организации сказано, что они работают более 10 лет.