Полиция расследует как теракт ряд нападений на полицейских и пешеходов в канадском городе Эдмонтон, пишет канадский телеканал CTV.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Автомобиль сбил полицейского и врезался в патрульный автомобиль в центре города. После этого водитель вышел из автомобиля, нанес несколько ударов ножом полицейскому и скрылся с места происшествия. Позднее полицейские остановили автомобиль с предположительно тем же нападавшим, он попытался скрыться от них по тротуару, сбив четырех пешеходов. Его удалось задержать.

В автомобиле обнаружили флаг «Исламского государства». Полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, однако у него могли быть соумышленники.