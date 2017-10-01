Во время столкновений с полицией в Каталонии пострадали 337 человек. Об этом написали власти региона в твиттере.

https://twitter.com/mmbuxeda/status/914439703948079104?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fpolitique%2Fen-direct-referendum-sous-haute-tension-en-catalogne-38-blesses-01–10–2017–7299477.php

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании. Власти страны и Верховный суд признали его незаконным.

В автономии начались столкновения участников с полицией. Сообщалось, что полиция применила резиновые пули. Власти Каталонии называли поведение правоохранительных органов неоправданно жестоким.

Ранее представители министерства внутренних дел Испании заявили, что ранения получили 11 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

https://twitter.com/conflicts/status/914420369695690753

Утром 1 октября полицейские начали изымать урны для голосования с участков. В школах, где должно было проводиться голосование, отключили интернет. Тем не менее, власти Каталонии сообщают, что 70% участков для голосования продолжают работать.

Референдум продлится до 20:00 (21:00 мск). Участникам предлагается ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»