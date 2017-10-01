Два человека погибли во время нападения мужчины с ножом на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Об этом сообщает BFMTV.
Нападавшего застрелили. Источник Reuters сообщил, что перед атакой он кричал «Аллах Акбар».
На вокзале Сен-Шарль проводится спецоперация.
Два человека погибли во время нападения мужчины с ножом на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Об этом сообщает BFMTV.
Нападавшего застрелили. Источник Reuters сообщил, что перед атакой он кричал «Аллах Акбар».
На вокзале Сен-Шарль проводится спецоперация.
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