В Москве на акции против цензуры в YouTube задержали 21 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных оказались члены Serb, в том числе Александр Петрунько, который известен тем, что облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве. Оппозиционер Алексей Навальный также называл его организатором нападения с зеленкой.

https://twitter.com/styazshkin/status/914452253133737985

Сообщается, что в организации акции принимала участие «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Организация поясняла, что акция нацелена на «привлечение внимания населения к цензуре в российском сегменте YouTube, ущемлению права оппозиционных блоггеров на свободу слова, удалению каналов и видеороликов под надуманными предлогами при полном потакании всяческим накруткам в провластных каналах».

Акция в Москве проходит напротив офиса Google, которой принадлежит YouTube.