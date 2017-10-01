Умер владелец журналов The New Yorker и Vanity Fair Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус. Об этом сообщила его семья, передает AP.

Ему было 89 лет.

Сэмюэлу Ньюхаусу и его брату принадлежала американская медиакомпания Advance Publications, в которую входит издательский дом Condé Nast (журналы Glamour, GQ, Vogue, Wired). Он приобрел The New Yorker в 1999 году. Медиамагнату также принадлежал контрольный пакет акций Discovery Communications.

По инициативе Ньюхауса стал выходить журнал GQ, он также возобновил выпуск журнала Vanity Fair после 46-летнего перерыва. Как отмечает The New York Times, Сэмюэлу Ньюхаузу удалось выстроить крупнейшую частную медиаимперию в США.