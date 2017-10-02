В конце прошлой недели ведущая популярного политического ток-шоу «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева спросила своих подписчиков в инстаграме, какую российскую тему они бы хотели видеть предметом обсуждения в очередной программе. Вопрос невинный, но по меркам нынешних государственных медиа очень острый – традиционное еще с советских времен разделение на «журналистов-международников» и просто журналистов в России десятых утратило смысл, и на государственном телевидении сейчас все международники. Когда год назад запускали «60 минут», никто не говорил, что это будет новое издание «Международной панорамы», но по факту все вышло именно так – российские темы не просто теряются в четырехугольнике «Украина-США-Сирия-Европа», а им там вообще нет места, как, впрочем, и в других основных российских политических телешоу; какое-то время назад даже были робкие утечки из Кремля, что внутриполитический блок озабочен телевизионным перекосом в сторону международных дел и намерен что-то изменить, но, судя по всему, изменить ничего не получилось, вот и теперь ответ на свой вопрос Скабеева получила не от подписчиков, а от беспощадной логики российской медиареальности – очередной выпуск «60 минут» оказался посвящен каталонскому сепаратизму, а потом и сама Скабеева уехала в Барселону освещать референдум. Российские темы? Какие российские темы?
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