1 октября на референдуме в регионе Каталония примерно 90% участников проголосовали за независимость, если верить местным властям. Свои голоса отдали около 40% жителей – многие из тех, кто выступал против выхода из состава Испании, бойкотировали референдум, что добавило веса голосовавшим «за». Центральные власти, считающие референдум неконституционным, пытались помешать голосованию, в ходе столкновений с полицией пострадали более 800 человек. – Republic

Национальные границы становятся в нашем столетии не менее, а более острой темой. От ситуации ХХ века новую ситуацию отличает то, что вызов статус-кво часто приходит не извне, а изнутри государств. Сепаратистским движениям всегда много внимания уделяет российское телевидение. Малопонятные события в далеких странах при желании можно развернуть как угодно. Если выгодно представлять мир расползающимся по швам, то споры об отделении регионов от метрополий прекрасно подходят. А значит, понимать, что происходит на этих швах – вопрос не только академический. В Каталонии только что произошли события, которые местные жители рассматривают как референдум о независимости, но многие в остальной Испании таковым не считают. Мигель Бельтран де Фелипе, профессор права Университета Кастилия – Ла-Манча, автор книг по конституционному праву, в разговоре с нами объясняет, насколько легитимен референдум, насколько популярна в Каталонии идея отделения от Испании, как она возникла и есть ли у конфликта правовое решение.

– Как в Испании устроены отношения регионов с центром?

– Испания – не федеративное, но на практике глубоко децентрализованное государство. Статья 2 нашей конституции говорит, что испанское государство «основано на нерушимом единстве испанской нации», но та же статья гарантирует право на автономию для национальностей и регионов: 17 регионов обладают полномочиями, сравнимыми с теми, что есть у земель Германии, штатов США или провинций Канады. Существенно, что у регионов Испании, в отличие, например, от Баварии нет собственной судебной системы.

Единственный уровень власти, который может одобрить проведение референдума, – национальный. В этом отношении законы недвусмысленны. В 2014 году власти Каталонии запрашивали разрешение на референдум и не получили его.

– По каким же правилам проводились предыдущий и нынешний референдум? Могли ли власти использовать учреждения, обычно задействованные при выборных процедурах?