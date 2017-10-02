За независимость Каталонии от Испании и отделение региона от страны, по предварительным результатам, проголосовали 90% участников референдума, который прошел 1 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Явка на референдуме составила около 42%; бюллетени сдали 2,26 млн человек. Всего в Каталонии зарегистрированы 5,3 млн избирателей.

По словам представителя каталонского правительства Жорди Туруля, около 8% участников референдума выступили против разрыва с Испанией. Еще примерно 2% избирателей (примерно 46 тысяч) не заполнили бюллетени, недействительными признали более 20 тысяч бланков.

https://twitter.com/catalangov/status/914619641015697408

Власти Испании и Верховный суд страны ранее признали референдум незаконным. В день проведения голосования в Каталонии произошли массовые столкновения полицейских и участников референдума. По данным правительства автономии, при этом пострадали 844 человека и 33 полицейских.

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Участникам референдума предлагали ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?». При этом в законопроекте о референдуме предусмотрено, что Каталония «немедленно» объявит о независимости, если за это проголосуют жители региона.