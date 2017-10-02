Около одного из казино в Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу и ранил не менее 20 человек. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Позднее представитель местной больницы заявил, что в результате стрельбы минимум двое человек убиты, еще 24 ранены.

В городской полиции подтвердили факт стрельбы, но не уточнили никаких подробностей и число пострадавших. Полицейские призвали жителей избегать района, где произошла стрельба; весь участок Сансет-бульвара, где сосредоточены казино (Стрип) закрыт для автомобилей.

По неподтвержденным данным, стрелявший находился на 29 или 32 этаже гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Возможно, вооруженных людей было двое или трое. Стрельба велась по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest Festival.

https://twitter.com/davidsakach/status/914730995147870208

Сейчас полиция ведет поиск стрелявших, скрывшихся с места происшествия. Как передает Reuters, полеты из лас-вегасского аэропорта Мак-Карран приостановлены.