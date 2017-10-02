Полицейские застрелили подозреваемого, открывшего огонь по посетителям около одного из казино Лас-Вегаса. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Точное число стрелявших в полиции не уточнили, отметив, что расследование продолжается. В то же время в полиции считают, что стрелявший был один. До этого СМИ передавали, что стрельбу могли открыть двое или трое человек.

В полиции проверяют сообщения о стрельбе в отеле и казино New York-New York, а также обыскивают ресторан «Али Баба» в десяти минутах езды от развлекательного комплекса Mandalay Bay, где началась стрельба. Неизвестный (или неизвестные) открыли огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.

https://twitter.com/CNN/status/914751682743083009

В больнице Лас-Вегаса сообщили, что в результате стрельбы ранены 24 человека, еще двое убиты. Из пострадавших 12 находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента полеты из лас-вегасского аэропорта Мак-Карран были приостановлены. В Facebook запустили сервис Safety Check.