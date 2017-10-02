«Мегафон» первым среди российских компаний-эмитентов разместил облигации, расчеты по которым будут вестись по технологии блокчейн. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.

Объем размещения составил 500 млн рублей, покупателем бумаг «Мегафона» стал Райффайзенбанк. Срок погашения облигаций – 22 декабря 2017 года.

Заметка дополняется.