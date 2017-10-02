Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному, поданный из-за статьи об именных часах от президента Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд постановил в течение недели удалить статью «Все-таки дарил Путин часы С.Михайлову, главе Солнцевской ОПГ» с сайта Навального. Кроме того, оппозиционер должен возместить бизнесмену судебные расходы на сумму около 16 тысяч рублей.

Михайлов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в середине сентября. В июне бизнесмен обратился в суд из-за фильма Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе сыновей генпрокурора Юрия Чайки. В фильме «Чайка» Михайлова называли «главой солнцевской ОПГ», который известен как Михась.

В июньском иске Михайлов требовал опровергнуть сведения из фильма «Чайка» и удалить его, а также взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей. Спустя месяц Люблинский суд отклонил иск бизнесмена; адвокаты Михайлова обжаловали это решение в сентябре.