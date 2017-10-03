Изобретения и открытия часто кажутся уделом редких гениев вроде Альберта Эйнштейна и Леонардо да Винчи, но сегодня в их список попадают и простые смертные. Именно выстроенные различными способами коллаборации «обычных» людей постепенно вытесняют идеи отдельных личностей. Сталкиваясь с новыми задачами как в повседневной жизни, так и на работе, именно они все чаще предлагают инновационные решения для локальных и глобальных проблем. Ученые теперь ищут максимально комфортные условия для творческой работы «простого» человека.

«Возможно, в течение следующего десятилетия все больше креативных прорывов и достижений начнут совершать люди, чьи имена никогда не запомнят. Это будут успехи групп “обычных людей” в рамках специально поставленных задач или просто в бытовых условиях», – считает профессор Гарвардской школы бизнеса Тереза Амабиль, которая занимается вопросами творчества более 40 лет. О ее исследованиях рассказывает издание Harvard Business School Working Knowledge.