Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали профессор Университета Мэна Джеффри Холл, профессор Брандейского университета Майкл Розбаш и профессор Рокфеллеровского университета Нью-Йорка Майкл Янг. Об этом сообщается на сайте премии.

Награда присуждена за изучение молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы организма. Лауреатам удалось выделить ген у дрозофил, отвечающий за работу ежедневных биологических ритмов и объяснить, как растения, животные и люди синхронизируют свои «биологические часы» с земными.

https://twitter.com/NobelPrize/status/914788917248892928

В 2016 году премию получил Ёсинори Осуми за изучение механизма аутофагии в клетках живых организмов, нарушение которого может приводить к развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера, диабета и других заболеваний.

Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн). Награда в области медицины и физиологии вручается с 1901 года.