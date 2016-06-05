В ночь на 2 октября вооруженный преступник открыл огонь в центре Лас-Вегаса. Главная информация, известная к этому часу.

Стрельба началась около 10 вечера воскресенья (в Москве было 8 утра понедельника). Преступник, находившийся на балконе 32-го этажа казино Mandalay Bay, открыл огонь по толпе людей, направлявшихся на фестиваль кантри-музыки. По словам очевидцев, стрелявший выпустил по меньшей мере 10 очередей из автоматического оружия.

CNN

В результате стрельбы погибли, по последним данным, более 50 человек. Еще более двухсот получили ранения. Среди погибших был как минимум один офицер полиции, находившийся не при исполнении. Еще двое полицейских были ранены непосредственно в ходе операции по нейтрализации преступника; один из них находится в критическом состоянии.

https://www.instagram.com/p/BZvBP0-HEJA/

Стрелок был убит полицейскими. Его личность уже установлена, он оказался 64-летним местным жителем по имени Стивен Пэддок. Мотивы его действий пока неясны. В полиции при этом заявили, что он не был связан с какими-либо террористическими или экстремистскими группировками.

По данным полиции, стрельбу вел только один человек. При этом сейчас разыскивается женщина по имени Мэрилу Дэнли, которая могла быть сообщницей злоумышленника – она жила в одном доме с убитым стрелком. В полиции подчеркнули, что хотят «поговорить с ней» и пока женщина не имеет статуса подозреваемой.

Из-за происшествия временно был закрыт международный аэропорт Лас-Вегаса. Помимо этого в прилежащем к месту инцидента районе были закрыты все отели, их постояльцам временно запретили покидать здания.

По числу жертв стрельба в Лас-Вегасе уже стала крупнейшей за всю историю США. Ранее максимальным по числу жертв отдельно взятым инцидентом подобного рода была стрельба в гей-клубе в Орландо в июне 2016 года: тогда погибли 49 человек.