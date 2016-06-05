Северная Корея получила от России еще один – второй – канал для подключения к интернету. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании FireEye, новое соединение открыла «дочка» РЖД – «Транстелеком».

Ранее КНДР получала доступ в Сеть только через китайскую госкомпанию China United Network Communications Ltd. В FireEye считают, что российской стороне сотрудничество предоставит возможность лучше понять намерения Пхеньяна.

В то же время, по словам главного технического директора FireEye в Азиатско-Тихоокеанском регионе Брюса Боланда, еще один канал связи для Северной Кореи даст ей возможность усилить хакерские нападения на другие страны. Ранее источники Reuters сообщали, что в разведке КНДР есть специальное подразделение, занимающееся организацией кибератак; в частности, северокорейских хакеров считают ответственными за распространение вируса WannaCry.

В «Транстелекоме» пока не прокомментировали ситуацию. Компания входит в пятерку крупнейших поставщиков услуг связи в России.