Калифорнийская компания Defense Distributed представила новую версию программного обеспечения 3D-станков Ghost Gunner 2, с помощью которого можно изготавливать рамки пистолетов без серийных номеров. Об этом пишет Wired.

По американскому законодательству, рамка является единственной частью пистолета, которой необходима обязательная регистрация; любую другую часть оружия можно приобрести (в том числе онлайн) без каких-либо правовых формальностей.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5cwP1HmEGo&feature=youtu.be

Новое ПО позволяет изготавливать рамки пистолетов Glock 19 и M1911, наиболее популярных на территории США. Как отмечает Wired, появление новой технологии фактически означает, что любой человек сможет собрать пистолет дома с нуля без какой-либо идентификации.

Приобрести Ghost Gunner 2 и программы со схемами печатаемых деталей оружия можно за $1675. Сам станок имеет 175 мм в высоту, 60 мм в длину и 75 мм в ширину.

Компания Defense Distributed выпустила первую версию станка Ghost Gunner в 2014 году, тогда на нем можно было изготавливать ствольные коробки винтовок AR-15; за три года были реализованы четыре тысячи станков. Основатель компании Коди Уилсон известен в США как активист, отстаивающий право граждан на свободное хранение и ношение оружия.

Действующий в США федеральный закон о контроле за оборотом оружия (Gun Control Act of 1968) оставляет за гражданами право изготавливать огнестрельное оружие в домашних условиях, однако его нельзя передавать или продавать другим лицам. В Калифорнии сейчас действует закон, требующий обязательной маркировки самодельного оружия: изготовивший его житель штата обязан нанести на него идентификационный номер и зарегистрировать в Минюсте. При этом на федеральном уровне подобная норма отсутствует.