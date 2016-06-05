Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) согласился лишить ученой степени доктора исторических наук министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом в фейсбуке написал эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий.

По его словам, решение экспертного совета ВАК было принято подавляющим большинством голосов. «Не все еще у нас прогнило, как бы ни хотелось властям предержащим верить в обратное», – добавил Бабицкий.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков (один из представителей Мединского) подтвердил газете «Ведомости», что присутствовал на заседании экспертного совета, и соответствующая рекомендация была принята. Он подчеркнул, что «никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

В июле диссертационный совет Белгородского университета рассмотрел диссертацию Мединского и признал ее научной, хотя, как указывали в совете, в ней есть «отдельные ошибки и неточности, отдельные элементы идеологической тенденциозности».

Бабицкий в апреле 2016 года года потребовал у Минобрнауки проверить диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков», заявив, что она «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». С тех пор рассмотрение диссертации Мединского дважды срывалось – сначала в Уральском федеральном университете, а затем в МГУ, после чего ее передали в Белгородский университет. Сам министр называл Бабицкого «безработным оппозиционером», а обвинения в ненаучности диссертации – «доносом в лучших традициях лысенковщины».