Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Group. В сообщении информационного агентства террористов сказано, что преступник принял ислам несколько месяцев назад и стал «солдатом халифата» несколько месяцев назад.

Ранее полиция Лас-Вегаса заявляла, что не обладает данными о том, что стрелок был связан с какой-либо радикальной группировкой. Официальных комментариев по поводу ответственности ИГИЛ пока не поступало.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе, которую открыл 64-летний Стивен Пэддок, погибли более 50 человек, более четырехсот получили ранения. Стрелок совершил самоубийство до прибытия полиции.

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