Сингапур принято ставить в пример, когда речь идет о заботе государства о здоровье граждан. В недавнем рейтинге развития здравоохранения журнала Lancet страна заняла первое место. В рейтинге эффективности здравоохранения, составленном ВОЗ в начале 2000-х годов, – оказалась на почетном шестом, опередив многие развитые страны. Исследовательский центр Legatum, оценивающий уровень процветания в мире, признал сингапурскую систему одной из лучших – на втором месте после Люксембурга.

Действительно, если ожидаемая продолжительность жизни при рождении в США – около 79 лет, то в Сингапуре – 82 года. Младенческая смертность в США – 6 на тысячу новорожденных, в Сингапуре – 2 на тысячу (один из самых низких показателей в мире, ниже, чем в Великобритании, Франции и Канаде). Хотя медиков в Сингапуре меньше, чем в Соединенных Штатах – 1,4 врача на тысячу жителей (2,6 соответственно). Там в три раза меньше аптекарей, в шесть раз меньше зубных врачей.