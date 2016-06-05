Россия по итогам первой половины 2017 года заняла третье место среди основных инвесторов в украинскую экономику. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Госстата Украины.

За январь-июнь текущего года объем вложений РФ в экономику Украины составил $4,4 млрд (11,4% от общего размере инвестиций). Первое место занял Кипр с $9,9 млрд (25.5% от совокупного объема инвестиций), второе – Нидерланды с $6,3 млрд (16,2%).

Для сравнения, в 2016 году Россия оказалась крупнейшим инвестором в украинскую экономику, вложив около $1,7 млрд. При этом по сравнению с 2015 годом инвестиции российской стороны увеличились в 2,5 раза.

Отношения России и Украины резко обострились после того, как в 2014 году Крым вошел в состав РФ, а в Донбассе начался вооруженный конфликт. Верховная рада в начале 2015 года приняла заявление, где Россия называется «страной-агрессором».