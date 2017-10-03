Кто в марте 2018 года станет следующим президентом России, понятно уже сейчас. Гораздо меньше ясности с тем, какую политику он будет проводить. И если социально-экономическую повестку будущего президентства еще как-то обсуждают, то по поводу политики внешней нет никакой определенности.

Главные вопросы

Будет ли внешняя политика Владимира Путина 4.0 также импульсивна и ситуативна с высокими ставками и рисками, как и в предыдущий президентский срок, или же эволюционирует в сторону стратегической сдержанности, снижения рисков и минимизации конфликтности? Будет ли отдавать приоритет отвлеченным целям статуса и престижа («великая держава», «глобальный игрок», «геополитический центр силы»), сфокусируется на приземленном создании благоприятных условий для внутреннего развития или же обеспечит какое-то сбалансированное сочетание этих двух приоритетов? Будет ли продолжен курс на восстановление утраченных после распада СССР геополитических позиций в Европе и в других регионах (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка) без просчета налагаемых ими обязательств, или же произойдет «коррекция амбиций» от геополитики в примитивном военно-силовом понимании к выходу на новое качество технологического и экономического лидерства? Где пределы вовлеченности России в международные дела, не мешающие ее собственному развитию? Останется ли военная сила и решимость в ее применении главным и пока наиболее эффективным инструментом внешней политики или же добавятся новые методы? Сохранится ли линия на новую идеологизацию внешней политики, или же произойдет возвращение к более адекватному восприятию окружающего мира без пропагандистского «комплекса обид»? Наконец, продолжится ли тренд на проведение внешней политики в режиме «тайных спецопераций» и «активных мероприятий», или же произойдет разумное «открытие» процесса принятия внешнеполитических решений с публичным обсуждением судьбоносных действий и их вероятных последствий до, а не после их свершения?

Публичные высказывания Владимира Путина пока не складываются в какую-то осмысленную внешнеполитическую платформу будущего. Вероятно, ближе к выборам ему напишут программную статью на внешнеполитическую тему, как это было сделано в 2012 году, на основе которой потом будут даже подготовлены президентские указы. Правда, мы уже знаем, что это не накладывает на президента обязательств, и реально проводимый им курс может отличаться от заявленного.