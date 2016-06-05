Минэкономразвития заказало социологам исследование «бытовой» коррупции, в рамках которого ученые оценят объемы рынка взяток в России. Как пишет «Коммерсантъ», победитель конкурса, объявленного министерством, готов провести исследование за 2 млн рублей, тогда как в Минэкономразвития готовы были заплатить почти 7 млн рублей.

Конкурс выиграл тюменский научно-технический центр «Перспектива». Социологи должны провести опрос не менее чем в 70 российских регионах и выяснить «степень осведомленности граждан о принимаемых антикоррупционных мерах», оценку, которую дает этим мерам население, а также определить средний размер взятки и значение «риска коррупции».

Заметка дополняется.