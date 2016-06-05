Минэкономразвития заказало социологам исследование «бытовой» коррупции, в рамках которого ученые оценят объемы рынка взяток в России. Как пишет «Коммерсантъ», победитель конкурса, объявленного министерством, готов провести исследование за 2 млн рублей, тогда как в Минэкономразвития готовы были заплатить почти 7 млн рублей.
Конкурс выиграл тюменский научно-технический центр «Перспектива». Социологи должны провести опрос не менее чем в 70 российских регионах и выяснить «степень осведомленности граждан о принимаемых антикоррупционных мерах», оценку, которую дает этим мерам население, а также определить средний размер взятки и значение «риска коррупции».
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru