Вице-президент CBS Хейли Гефтман-Голд уволена с телеканала за оскорбительные комментарии в адрес жертв стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Washington Post.

В своем фейсбуке Гефтман-Голд написала, что погибшие в Лас-Вегасе не заслуживают сочувствия, так как большинство из них, скорее всего, были республиканцами – «любителями стволов». Руководство CBS назвало ее слова «абсолютно неприемлемыми» (сейчас ее комментарий в соцсети удален).

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, которую открыл 64-летний Стивен Пэддок, стали, по последним данным, 59 человек, еще 527 получили ранения. Сам Пэддок застрелился до прибытия полиции. Стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей по числу жертв за всю историю инцидентов подобного рода в США.

Ответственность за действия Пэддока взяло на себя «Исламское государство». Однако в ФБР и полиции Лас-Вегаса заявили, что нет никаких свидетельств о связи стрелка с международными террористическими организациями.