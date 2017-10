Рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его менеджера Тони Димитриадеса.

Петти обнаружили без сознания в его доме в Малибу и госпитализировали в Медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе имени Рональда Рейгана. Врачам не удалось его спасти.

Как заявила семья Петти, он «ушел мирно, в окружении членов семьи, музыкантов его группы и друзей».

Петти начал карьеру в 1976 году вместе с группой Tom Petty and the Heartbreakers. С 1987 года он выступал в составе The Traveling Wilburys, а с 1989 года – и сольно. Всего он выпустил три сольных альбома и 13 – в составе The Heartbreakers. Подборку 14 лучших песен Петти составила The New York Times.

Певцу неоднократно присуждали премию «Грэмми» и Billboard Music Awards. Группа The Heartbreakes в 1999 году получила звезду на аллее славы Голливуда, а в 2002 году ее ввели в Зал славы рок-н-ролла.

https://www.youtube.com/watch?v=xqmFxgEGKH0

https://www.youtube.com/watch?v=s5BJXwNeKsQ