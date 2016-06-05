В диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского не было плагиата. Об этом в интервью РИА Новости сказала министр образования и науки Ольга Васильева.

«Очень важный момент – это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», – заявила она.

Васильева подчеркнула, что ранее два диссертационных совета признали научной работу Мединского. Она добавила, что через 2–3 недели президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрит этот вопрос.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. В Минкультуры отмечали, что это промежуточное решение, и «последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования». Источники «Интерфакса» и РИА Новости говорили, что заседание президиума ВАК пройдет 20 октября.

3 октября «Коммерсантъ» опубликовал выдержки из заключения экспертов ВАК о диссертации Мединского. Среди прочего, эксперты пришли к выводу, что министр культуры в своей работе «не открыл ничего нового», а количество неточностей и ошибок в диссертации «зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой».

Ранее работу Мединского оценил диссертационный совет Белгородского университета и признал ее научной, несмотря на «отдельные ошибки и неточности, отдельные элементы идеологической тенденциозности». В диссертационном совете МГУ до этого не стали оценивать работу министра по существу, объяснив это отсутствием плагиата и нарушением процедуры защиты.

Диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Как считает Бабицкий, работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна»; его поддержали некоторые академики РАН. Сам Мединский заявлял, что претензии к его диссертации носят политический характер; Бабицкого же он называл «безработным оппозиционером».