Dado Ruvic / REUTERS

Администрация Facebook 2 октября передала в Конгресс США отчет о размещении на страницах соцсети политической рекламы, предположительно заказанной из России. В связи с этим компания опубликовала подробный отчет с фактами об этой рекламе и своих действиях по идентификации таких объявлений.

Большинство объявлений было сосредоточено на социальных и психологических аспектах широкого круга потенциально проблемных тем, таких как права ЛГБТ-сообщества, расовые вопросы и проблемы иммиграции, а также права на владения оружием. Объявления в общей сложности увидели около 10 млн американцев. При этом 44% публикаций было просмотрено до президентских выборов в ноябре 2016 года, а 56% – после них. Около четверти всех объявлений не были показаны вообще, так как при их публикации были установлены слишком жесткие настройки таргетинга.

Сумма средств, потраченных на рекламу, была относительно невысокой. Более 50% объявлений обошлись заказчикам менее, чем в $3 каждое. Показы лишь менее 1% объявлений стоили свыше $1000.

Многие из объявлений были оплачены российской валютой. В Facebook отмечают, что этот фактор не был основным критерием для отбора сомнительных объявлений, так как подавляющее большинство рекламы, оплачиваемое в рублях, не нарушает правил сервиса.

Содержание большей части объявлений соответствовало правилам социальной сети. Заблокированы они были лишь по причине покупки их сомнительными аккаунтами, не занимающимися политикой. В случае, если бы аналогичная реклама, нарушающая правила сервиса, была куплена американцами, ее бы тоже заблокировали.

Администрация соцсети подчеркивает, что в целом не собирается вмешиваться в процесс обсуждения иностранцами внутриамериканских проблем, так как это бы нарушало принципы свободы слова. Вместо этого в Facebook работают над формулировкой более четких критериев для политических и социальных объявлений, чтобы не допустить возможных злоупотреблений.

Как все начиналось

О том, что ряд политических объявлений в Facebook нарушают правила сервиса, администрация соцсети впервые публично объявила 7 сентября. Тогда же было высказано предположение, что аккаунты, с которых публиковалась реклама, могли управляться из России.

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Марк Цукерберг 22 сентября заявил, что соцсеть поменяет правила размещения политической рекламы. В частности, в отличие от обычных коммерческих объявлений, будет в обязательном порядке указываться страница человека, заплатившего за политическую рекламу. Помимо этого, Facebook увеличит число модераторов политических объявлений.

Что дальше?

Ожидается, что 1 ноября представители Facebook вместе с коллегами из Twitter и Google выступят на открытых слушаниях в Конгрессе, посвященных возможному вмешательству России в выборы в США.